التحالف يقصف عشرات الزوارق لداعش في الموصل

نفذت قوات التحالف 90 ضربة جوية على الزوارق والمراكب و ثلاث سفن مقاتلة لداعش أثناء هروبها من نهر دجلة.

وذكر بيان للتحالف أن هذه الزوارق كانت تقوم بنقل الدواعش من شرق إلى غرب الموصل هربا من قوات الأمن العراقية.

وأمنت قوات الأمن العراقية، خلال الأسبوع الماضي، الضفة الشرقية لجميع الجسور الخمسة عبر نهر دجلة في الموصل.

يشار إلى أن نهر دجلة يمر بوسط الموصل من الشمال إلى الجنوب، قاسما المدينة إلى شطرين شرقي وغربي.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة العقيد جون دوريان “اعتقدنا أنها كانت محاولة صعبة، القضاء على مقاتلي وقادة داعش”.

ومنذ بدء عملية تحرير الموصل يوم 17 أكتوبر 2016، جرى تدمير أكثر من 112 مركبة مائية في الموصل، وفق ما جاء في البيان ذاته.

وكانت قوات الأمن العراقية قد أحرزت في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا في شمال شرقي المدينة، وفي أنحاء متفرقة قرب نهر دجلة، في إطار العملية العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد.