التحالف يحرر مليوني شخص من قبضة داعش في 2016

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الاثنين، إن جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، تكللت بتحرير أكثر من مليوني شخص من قبضة التنظيم خلال العام الماضي.

وأكد فالون أمام نواب البرلمان أن العمليات العسكرية التي تهدف إلى القضاء على داعش في العراق، تحقق “تقدما كبيرا” متوقعا أن تنجح القوات العراقية في تحرير مدينة الموصل خلال العام الجاري.

وذكر أن القوات السورية الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، تتقدم تدريجيا نحو مدينة الرقة التي تمثل عاصمة التنظيم ومركزه في سوريا، مشيرا إلى أن داعش فقد أكثر من 25 ألفا من مقاتليه في عمليات لقوات التحالف والقوات العراقية والمعارضة السورية.

وأوضح فالون أن المقاتلات البريطانية نفذت العام الماضي 1200 ضربة جوية ضد أهداف تابعة للتنظيم في العراق وسوريا، معتبرا أن بريطانيا لم تشارك بقواتها الجوية بمثل هذه الكثافة منذ حرب الخليج الثانية قبل 25 عاما.

وتعهد بأن تواصل بريطانيا دعم قوات التحالف الدولي حتى تحرير الموصل والرقة والقضاء على داعش، مشيرا إلى أن بلاده دربت أكثر من 32 ألفا من القوات العراقية.