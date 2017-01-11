البنتاغون: سنسقط الصاروخ الكوري الشمالي في حالة واحدة

كشف وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تسقط بالضرورة الصاروخ البالستي، الذي قالت كوريا الشمالية إنها ستطلقه في إطار تجربة تعتزم القيام بها قريبا، إلا إذا كان يشكل تهديدا على الأراضي الأميركية.

وقال كارتر خلال مؤتمر صحفي وداعي في البنتاغون إنه “إذا كان الصاروخ يشكل تهديدا سنعترضه. إذا لم يشكل تهديدا لن نسعى بالضرورة لفعل ذلك”.

وأوضح أن ترك الصاروخ يتابع مساره من دون اعتراضه قد يكون أمرا من مصلحة الولايات المتحدة لأن ذلك “يتيح لنا أولا توفير مخزوننا من الصواريخ الاعتراضية ويتيح لنا ثانيا جمع معلومات عن مساره”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي أعلن قبل أيام أن بلاده ستختبر قريبا صاروخا عابرا للقارات.

وخلال 2016، أجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين وأطلقت صواريخ عدة.