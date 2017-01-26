البشير يحذر من مخطط إيراني يستهدف إفريقيا

حذر الرئيس السوداني عمر البشير من مخطط إيراني يهدف إلى نشر فتن طائفية في القارة الإفريقية من خلال نشر التعليم واستقطاب الأفارقة عبر البعثات التعليمية من قبل طهران.

ونوّه في حديث تلفزيوني نقلت مقتطفات منه الصحف السودانية، الخميس، إلى أن أغلب المسلمين في القارة يعانون من الجهل ومستضعفون، مشيرا إلى أن إيران تمكنت من جذب نحو 5 ملايين نيجيري إليها.

وأوضح أن بلاده قابلت المخطط الإيراني بزيادة الفرص التعليمية للطلاب في القارة وقبولهم في جامعة “أفريقيا” في السودان.

ووفقا لصحيفة “الصيحة” قال البشير، “إن العالم العربي يواجه فترة صعبة تُعد من أسوأ الظروف التي مر بها خلال تاريخه الحديث”.

وشدّد البشير خلال حديثه قناة الإخبارية السعودية على أن تأزم الأوضاع في “العراق، اليمن، وليبيا، سوريا، وقبلها الصومال” ليس صدفة وأضاف “هذه الدول تشهد عاصفة مُدمرة نخشى أنها لن تكون النهائية مع وجود أخرى مُستهدفة”، مؤكدا أن جميع الأقطار العربية بلا استثناء مستهدفة وإلا لماذا يبرز الصراع والاقتتال فيها فجأة، على حد قوله.

وأشار إلى أن التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب أسهل من الإدارات السابقة باعتبار أن توجهات ترامب تركز على الأعمال والمصالح الاقتصادية والشأن الداخلي.