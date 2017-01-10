الامين العام الجديد للامم المتحدة يدعو الى “مقاربة جديدة” لتجنب الحروب

دعا الامين العام الجديد للامم المتحدة انتونيو غوتيريس الثلاثاء الى اعتماد “مقاربة جديدة كليا” لمنع الحروب وذلك في اول خطاب له امام مجلس الامن الدولي منذ توليه مهامه في مطلع كانون الثاني/يناير.

وخلف غوتيريس الامين العام السابق الكوري الجنوبي بان كي مون في 1 كانون الثاني/يناير واعدا بالنهوض بالمنظمة الدولية ومضاعفة الجهود لحل الازمات العالمية.

واعلن غوتيريس عن مبادرة لتعزيز الوساطات كجزء من التزامه “لتشجيع الدبلوماسية من اجل السلام” لكن بدون تفاصيل.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق ان “الناس يدفعون ثمنا باهظا، ونحن بحاجة لمقاربة جديدة كليا”.

ويواجه الامين العام الجديد مجلس امن منقسم لم يتمكن من القيام بتحرك حاسم على مدى سنوات لانهاء الحرب في سوريا.

واضاف غوتيريس “تم تفويت العديد من الفرص لمنع (نزاعات) بسبب عدم الثقة المتبادلة في دوافع الدول الاعضاء وبسبب القلق على السيادة الوطنية”.