الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويعتقل عائلته

اقتحم جنود الاحتلال ومخابراته، اليوم الأحد، منزل الشهيد فادي أحمد حمدان القنبر، في قرية جبل المكبر، جنوب القدس، ونفذوا حملة اعتقالات واستدعاءات لأفراد عائلته.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الخاصة والمخابرات اقتحموا منزل الشهيد فادي القنبر في قرية جبل المكبر، عقب تنفيذه عملية دهس في مستوطنة “ارمون هنتسيف” المقامة على أراضي القرية، وحاصروه بالكامل لأكثر من 3 ساعات، وشرعوا خلالها بتفتيش منزل الشهيد ووالده وأشقائه.

وأوضحت شادية القنبر – شقيقة الشهيد- في تصريح لها، أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد بعد وقوع العملية، واخبروهم بأن فادي هو المنفذ، ثم أجبروهم على إخلاء المنازل والتجمع في منزل عم الشهيد الملاصق لهم، وخلال ذلك تم تفتيش المنازل (منزل الشهيد وشقيقه ووالده) وتخريب محتوياتها.

وأضافت شادية أن جنود الاحتلال شرعوا بالتحقيق مع شقيقات الشهيد وعددهن 12 سيدة، في ساحة المنزل، وسجلوا أسماءهن وطالبوهن بالحضور إلى مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.

وأضافت شادية أن جنود الاحتلال اعتقلوا زوجة الشهيد تهاني، ووالده أحمد، ووالدته منوة، وشقيقيه محمد ومنذر، لافتة الى ان جنود الاحتلال احتجزوا زوجة منذر حتى وصل الأخير إلى المنزل وتم اعتقاله.

وقالت شادية:” أن العائلة شاهدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عملية الدهس وشاحنة شقيقها الشهيد فادي، الذي خرج من المنزل متوجها إلى عمله”.

وقالت القنبر:” لا نعرف ماذا جرى مع فادي.. اتصل بعد خروجه من المنزل بزوجته لتحضير وجبة الغداء، مؤكدة انه ليس له أي توجهات أو انتماءات سياسية، ولم يعتقل في السابق.”

يذكر ان الشهيد فادي أب لاربعة أطفال اكبرهم 7 سنوات وأصغرهم رضيع (ولدان وبنتان).