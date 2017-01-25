الاتحاد الأوروربي: خطة الاستيطان الإسرائيلي تقوض السلام

قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن خطة إسرائيل لبناء المزيد من المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوض بشكل خطير احتمالات السلام مع الفلسطينيين.

ووافقت اسرائيل الثلاثاء على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، في أحد اكبر مخططات التوسع الاستيطانية منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أربعة ايام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد أن أعطت بلدية القدس الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وذكرت إدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان أن خطط إسرائيل تتحدى اعتراضات دولية، قائلة إنها “تقوض على نحو خطيرالاحتمالات لحل عملي يقوم على دولتين.”

وقالت الإدارة “مما يؤسف له أن إسرائيل تمضي قدما في هذه السياسة على الرغم من القلق الدولي الجدي المستمر والاعتراضات التيأثيرت بشكل متواصل على جميع المستويات.”