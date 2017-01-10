الأوقاف تفصل 15 خطيبا لم يأدوا صلاة الغائب على شهداء الكرك

قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الثلاثاء، فصل 15 خطيبا وتحويل 7 آخرين إلى مجالس تأديبية على خلفية امتناعهم عن أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء العملية الإرهابية في الكرك الشهر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة إنه تم فصل 15 خطيب جمعة ومنعهم من خطبة الجمعة نهائيا حيث كانت الوزارة تسمح لهم بالخطابة دون التعيين الرسمي.

وأضاف أنه تم تحويل 7 خطباء إلى مجالس تأديبيه تمهيدا لتوجيه العقوبات القانونية لهم.

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات أوعز بآداء صلاة الغائب يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من الشهر الماضي على أرواح شهداء الأجهزة الأمنية الذين ارتقوا أثناء مواجهتهم مجموعة إرهابية تحصنت في قلعة الكرك.

وكانت الوزارة أعلنت عن استقبالها ملاحظات المواطنين وشكاويهم عن عدم التزام أي إمام مسجد أو خطيب بمحاور خطبة الجمعة أو عدم صلاة الغائب على أرواح الشهداء، حيث قامت بالتأكد من جميع الشكاوى والتثبت من صحتها.