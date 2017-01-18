الأمن المصري يعتقل قيادات في الإخوان

قالت السلطات المصرية إنها اعتقلت 9 قادة في جماعة الإخوان لقيامهم بالتخطيط “للإخلال بالنظام والأمن” في الذكرى المقبلة لثورة 25 يناير التي أطاحت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وذكرت وزارة الداخلية، الأربعاء، أن هؤلاء الرجال كان من المقرر أن يعقدوا اجتماعا بالأمس في القاهرة وأن لديهم خططا “تهدف إلى إثارة الرأي العام من خلال استغلال الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وأنهم ينسقون مع الكيانات المتطرفة”.

واتهمت الوزارة الجماعة، التي صنفتها السلطات بأنها جماعة إرهابية، بالتخطيط لافتعال الأزمات، لا سيما في “أوساط الجماهير والعمال”.

واتخذت قوات الأمن تدابير صارمة ضد محاولات للاحتفال بالذكرى السنوية لانتفاضة 25 من يناير التي أطاحت بمبارك، لا سيما منذ عام 2013، عندما تم عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي.