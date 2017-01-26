الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

تعلن أمانة عمان اعتبارا من ظهر اليوم الخميس حالة الطوارئ القصوى، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يسود المنطقة حسب النشرات الجوية.

وبحسب نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة الناطق الرسمي باسم امانة عمان المهندس باسم الطراونة فإن كافة المعنيين في قطاعات الامانة على استعداد تام للعمل بكامل الطاقات، لافتا ان إعلان الطوارئ القصوى يأتي عند تساقط الثلوج والامطار الغزيرة وهو ما تشير اليه التنبؤات الجوية.

واشار الى ان الامانة فوضت مدراء المناطق الـ 22 بالصلاحيات اللازمة لاستئجار مايلزم من آليات ولودرات للتعامل مع المنخفض الجوي ، إضافة الى ما هو متواجد من آليات.

وبين الطراونة الى ان خطة طورئ الامانة وزعت الفرق على خمس مواقع انطلاق رئيسية في العاصمة تعنى بفتح الشوارع الرئيسية بالاضافة الى فرق المناطق للعمل في الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن حدودها ، والفرق المتواجدة في الانفاق المرورية المزودة بكامل التجهيزات.

واكد على أهمية التزام المواطنين بالارشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج او حدوث الانجماد الا عند الضرورة القصوى لافساح المجال امام الجهات المعنية للعمل بأريحية.

وشدد ان أمانة عمان على استعداد تام لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ 22.

ودعا المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات إلى عدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف المياه خلال تساقط الأمطار.

كما دعا المواطنين الى عدم ربط مزاريب الأبنية بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي لعدم التسبب بفيضانات، لعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار.

وتهيب أمانة عمان بالأخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية.