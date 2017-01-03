اعتقال أجنبيين بمطار إسطنبول على خلفية هجوم الملهى

ألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على أجنبيين في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول على خلفية التحقيقات المتصلة بالهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بالمدينة ليلة رأس السنة.

ونقلت “رويترز” عن وكالة “دوغان” التركية إن الرجلين اللذين لم تكشف هويتهما اعتقلا عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى اقتياد الرجلين إلى المقر العام للأمن في إسطنبول، حيث أوقفا قيد التحقيق.

وبهذا يرتفع عدد الموقوفين على خلفيه الهجوم إلى 16 شخصا، فيما لا يزال المنفذ فارا.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم، الذي كان أكثر من نصف ضحاياه من العرب.