اعتقالات في تركيا بعد توقيف “سفاح إسطنبول”

اعتقلت السلطات التركية 27 شخصا على صلة بالمشتبه في ضلوعه بالهجوم الذي نفذ في ليلة رأس السنة واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول.

وكان قد تم القبض على المتهم عبد القادر مشاريبوف، البالغ من العمر 34 عاما، في وقت متأخر من يوم الاثنين في عملية للشرطة في إسطنبول، وأوضحت السلطات أنه مواطن أوزبكي تدرب في أفغانستان وشن الهجوم لصالح تنظيم داعش.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، الأربعاء، إن القبض على المشتبه به سيؤدي إلى فهم أفضل لعمليات تنظيم الدولة في تركيا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن فرق مكافحة الإرهاب داهمت 7 أماكن في عمليات متزامنة في مدينة بورصة شمال غربي البلاد، واعتقلت 27 مشتبها بهم من طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، ومن أقلية الويغور المسلمة في الصين، من بينهم 15 امرأة.

كما نقلت الشرطة 29 طفلا إلى الاحتجاز الوقائي، وصادرت 40 جواز سفر و 15 هاتفا نقالا مع بطاقات هوية مزورة عثر عليها في منزل غير مأهول.

وقالت الأناضول إن المنزل ذو صلة بمواطن طاجيكي، أول حرفان من اسمه هما م. س.، ووصفه التقرير بأنه ميسر تنظيم داعش الخاص بالمواطنين الأجانب.