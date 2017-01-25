اصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شمال غربي رام الله

اصيب شاب برصاص جيش الاحتلال مساء اليوم الاربعاء، بالقرب من قرية عابود شمال غربي رام الله .

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب بادعاء إطلاق النار على معسكر لجيش الاحتلال بالقرب من القرية.

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وقالت مصادر إسرائيلية ان سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من بلدة عابود دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود, فيما اطلق الجنود في الجهة المقابلة النار نحو المركبة فأصابوا الشاب بجراح خطيرة.

الناطق بلسان جيش الاحتلال قال ان فلسطيني اطلق النار من سيارته باتجاه نقطة عسكرية وتم اطلاق النار نحوه وعثروا على بندقية كارلو وتجري محاولة اسعافه الان في الموقع”.