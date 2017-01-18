اشتباكات عنيفة في دير الزور.. وحرائق للتشويش على الطائرات

تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش في مدينة دير الزور شرقي سوريا، حيث لجأ مسلحو التنظيم إلى إشعال الإطارات وبراميل النفط للتشويش على حركة الطائرات الحربية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، اندلعت “معارك عنيفة على محاور عدة في مدينة دير الزور تترافق مع قصف جوي لطائرات حربية روسية ولقوات النظام على مناطق الاشتباكات”.

وتمكن تنظيم داعش، الذي بدأ السبت هجوما هو “الأعنف” على مدينة دير الزور منذ عام، من فصل مناطق سيطرة القوات الحكومية في المدينة إلى جزأين وعزل المطار العسكري عن المدينة.

ويسيطر التنظيم منذ العام 2014 على أكثر من ستين في المئة من مدينة دير الزور، ويحاصرها بشكل مطبق منذ مطلع العام 2015، لتصبح بذلك المدينة الوحيدة التي يحاصر فيها التنظيم القوات الحكومية.

وأحصى المرصد منذ بدء الهجوم السبت، مقتل 151 شخصا، هم 30 مدنيا و46 جنديا من القوات الحكومية، و75 مسلحا من تنظيم داعش، خلال المعارك ومن جراء الغارات.

ونقل عمر أبو ليلى من مجموعة “دير الزور 24″، وهي مجموعة إخبارية ناشطة في المدينة المحاصرة، أن التنظيم أعدم 10 أفراد من القوات الحكومية الذين تم أسرهم خلال الهجوم على المطار العسكري.

ويعد المطار العسكري أيضا المتنفس الوحيد الذي كان متبقيا للقوات الحكومية، وتحصل عبره على الإمدادات العسكرية والمستلزمات والمساعدات الغذائية.