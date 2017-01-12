اسرائيل تستعد للعدوان على غزة بالتدريب “الأضخم” منذ 18 عاماً

أجرت كتيبة النخبة في “لواء المظليين” التابعة للاحتلال، تدريبات على عدة سيناريوهات هي الأضخم منذ 18 عاماً، حسبما كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس.

وقال نائب قائد الكتيبة العقيد تساح موشيه:” شملت السيناريوهات التدريب على القتال في الأنفاق والمناطق السكنية، وأسر جنود في عمليات مقبلة بقطاع غزة”.

من جانبه، أوضح قائد الكتيبة العميد عيرن أوليئيل، أن التدريبات التي أجرتها الكتيبة الأسبوع قبل الماضي في “بركسات” وعلى عيون الانفاق، ومساجد ومناطق مبنية كمحاكاة لواقع قطاع غزة، كان هدفها القضاء على قوة وقدرة المقاومة قدر الإمكان خلال المعركة، على حد تعبيره.

وأضاف “أوليئيل” عند سؤاله عن قدرات المقاومة العسكرية قائلاً:” المقاومة احترامها محفوظ، وعلينا عدم الاستهانة بها، لكن الجيش مستعد جيدا لها، ويستطيع مواجهتها”.