استعادة منطقة جديدة ضمن انتصارات الجيش الليبي في بنغازي

استأنف الجيش الليبي، الاثنين، عملياته العسكرية في محور قنفودة غربي مدينة بنغازي، التي تعتبر آخر معاقل التنظيمات المتطرفة، واستعاد السيطرة على منطقة بوصنيب بالكامل.

وشن الجيش غارات جوية مكثفة على مواقع عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، ما أسفر عن تدمير العديد منها منذ بدء عملية عسكرية مكثفة، مساء السبت، على منطقة قنفودة.

وقال آمر غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي العميد عبد السلام الحاسي “وحدات القوات المسلحة تستعيد السيطرة على منطقة بوصنيب بالكامل، من تنظيمي القاعدة باسم (مجلس ﺷﻮﺭﻯ ثوار بنغازي) وداعش”.

فيما سيطر الجيش على الطريق الفاصل بين منطقة “قنفودة” و “القوارشة” المحررة من قبضة الجماعات الإرهابية قبل شهر.

وتوقعت المصادر ذاتها سقوط منطقة قنفودة، خلال فترة قصيرة، بعد انهيار دفاعات المجموعات الإرهابية، وتكثيف الجيش لعملياته.