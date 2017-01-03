استطلاع صادم عن نتنياهو «الفاسد»

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شبكة «أف أم 103» الإسرائيلية، أن 59% من الإسرائيليين يرون أن رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو، «فاسد» ولديه مشكلة مع الجهات القضائية تتعلق بعدم التزام الشفافية والتورط في انحرافات مالية.

وبحسب صحيفة «معاريف» العبرية، التي نشرت نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء، فإن الشبكة تجري استطلاعًا للرأي العام كل صباح، يتناول التعرف على آراء المشاركين تجاه القضايا الساخنة في المجتمع الإسرائيلي.

يأتي ذلك، بعد قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بإجراء تحقيق مع «نتنياهو» لمدة تزيد على 3 ساعات، بشبهة تورطه في تلقي هدايا من بعض رجال الأعمال، بما يعد تجاوزا لطبيعة منصبه كموظف عام.

يذكر أن عضو «الكنيست» عن حزب العمل الإسرائيلي أرئيل مارجليت، قد طالب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، بالتحقيق مع نتنياهو في اتهامات أخرى تتعلق بالفساد.