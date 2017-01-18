استجواب غير مسبوق لرئيس وزراء كندا

قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، إن هيئة الرقابة الأخلاقية بالبلاد استجوبته في تحقيق غير مسبوق بشأن عطلة قضاها في جزر البهاما.

والتحقيق بشأن عطلة رأس السنة قد يضر ترودو، الذي تولى السلطة عام 2015 متعهدا بتطبيق مبدأي المساءلة والشفافية في الحكومة.

وكان ترودو يعد أكثر رئيس وزراء شعبية في كندا في الآونة الأخيرة، قبل أن تطاله مزاعم عن انتهاك القواعد الرسمية بسبب عطلة في جزيرة بيل.

وقضى ترودو إجازة في جزيرة يملكها الآغا خان الذي تحمل كافة النفقات بما في ذلك الرحلة من وإلى الجزيرة على متن مروحيته الخاصة.

ويتعين على الوزراء الحصول على موافقة على السفر بطائرات خاصة قبل سفرهم من ماري دوسون، المفوضة الاتحادية للشؤون الأخلاقية وتضارب المصالح.

وأقر ترودو بأنه لم يقم بذلك، ويتعين على دوسون الآن أن تقرر ما إذا كانت الرحلة تتعارض مع قانون تضارب المصالح.

وقال رئيس وزراء، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الليلة الماضية، “كنت في عطلة خاصة مع صديق”.

ويقول ترودو إنه يعرف أسرة الآغا خان والأمير شاه كريم الحسيني منذ طفولته. وآغا خان هو اللقب الذي يحصل عليه زعيم الطائفة الإسماعيلية.

وحضر أفراد الأسرة عزاء والد جاستن رئيس الوزراء الأسبق بيير أليوت ترودو.

ويقوم ترودو حاليا بجولة في أنحاء البلاد في محاولة فيما يبدو لتأكيد التواصل مع الناخبين، وسط عناوين صحف سلبية بشأن عطلته.