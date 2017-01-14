اجتماع لرؤساء أركان دول التحالف ضد داعش بالرياض

تستضيف السعودية، الأحد، “مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي”، ممثلةً برؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” السبت.

وسيبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة السعودية عبدالرحمن بن صالح البنيان، إن المملكة تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة التنظيم الإرهابي.

ويشارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان العامة في في كل من الأردن والإمارات والولايات المتحدة والبحرين وتركيا، وتونس والسعودية وعمان وقطر والكويت ولبنان وماليزيا، والمغرب ونيجيريا.

تجدر الإشارة إلى أن مستويات التمثيل في التحالف الدولي الذي يضم 68 دولة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تتنوع بين الجانب العسكري وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجيستي.