“اتصال خاص” بين ميسي وسواريز الصغير

تحدث لاعب برشلونة الصاعد دينيس سواريز (23 عاما) عن العلاقة التي جمعته مع نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء مباراة الفريق الأخيرة.

واعتبر سواريز (23 عاما) في تصريحات صحفية، الخميس، أن لديه “اتصالا خاصا” مع ميسي وقال “عندما ألعب بالقرب منه أشعر أنني أعمل بصورة صحيحة”.

ومن جانبه، قال مدرب الفريق لويس إنريكي إن أداء اللاعب الصاعد أبهره مشيرا إلى قدرته للسير على خطى صانع الألعاب أندريس إنييستا.

واستطاع سواريز إحراز هدفين في مرمى ريال سوسيدا في المباراة التي أقيمت، الخميس، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وانتهت المباراة بفوز برشلونة 5-2.

وبهذا الفوز استطاع برشلونة التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة للسنة السابعة على التوالي.