“اتحاد التضامن مع المعتقلين” التركي: أردوغان طعن فلسطين في الظهر

انتقد اتحاد التضامن مع المعتقلين في تركيا، سياسات التطبيع التركية مع الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً إياها بـ”طعنة في الظهر الفلسطيني”، حسبما جاء في بيان له، اليوم الأحد.

ونظم “اتحاد التضامن مع المعتقلين” في تركيا، اليوم الأحد، وقفةً تضامنية مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ضمن أيام التضامن العالمية مع القائد الفلسطيني في الذكرى الخامسة عشرة لاعتقاله، بمُشاركة العشرات من المتضامنين الأتراك والأكراد.

وعبر المشاركون عن تضامنهم المطلق مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين سياسات الاحتلال وسلطة السجون بالعزل والتعذيب ومنع الزيارات وتقليل ساعات الاستراحات وغيرها من الوسائل التي اعتبرها المنظمون “فاشية ووحشية”.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات مطالبة بحرية القائد الفلسطيني أحمد سعدات.

وقال اتحاد التضامن مع المعتقلين في بيانه:” إن الكيان الإسرائيلي الذي حوّل كلا من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في الضفة إلى سجون كبيرة معزولة عن العالم ممعن في سياساته الفاشية الوحشية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونه”.

وأضاف البيان “أن سلطات الاحتلال التي تحاول أن تمنع الأسرى الفلسطينيين من القيام بخطوات تصعيدية في شهر نيسان عزلت قيادات في الجبهة الشعبية وعلى رأسهم القيادي كميل أبو حنيش. نحن اليوم نقف وضمن الفعاليات التي تنظم عالمياً للتضامن مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات نضم صوتنا إلى كل المتضامنين وكل الأسرى من أجل الحرية، ونعلي صوتنا عالياً لحقهم وحق كل الشعوب المحتلة بالنضال من أجل التحرر. إننا في تركيا ونحن الصوت الثوري للمعتقلين السياسيين في تركيا فإننا نؤمن بالنضال الأممي من أجل حرية الأسرى في فلسطين”.

ووجه البيان، نداء لكل المؤسسات في تركيا لدعم قضية المناضل أحمد سعدات وكل الأسرى الفلسطينيين خاصة في هذا العام الذي سيكون تحدياً للاحتلال وسياساته.

وانتهت الوقفة بالهتافات المُؤيدة للقضية الفلسطينية والحرية للقائد أحمد سعدات وجميع الأسرى في سجون الاحتلال.