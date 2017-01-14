ابنة ملك البوب غاضبة من “إهانة” والدها

قالت باريس، ابنة نجم البوب مايكل جاكسون، إنها شعرت بالإهانة الشديدة بسبب حلقة تلفزيونية كوميدية جديدة يؤدي فيها ممثل بريطاني أبيض دور أبيها الراحل.

وكتبت باريس البالغة من العمر 18 عاما سلسلة تغريدات على موقع تويتر بعد عرض الإعلان الترويجي للحلقة الأسبوع الماضي، وقالت “إن الحلقة تبعث على القيء”.

ويقدم مسلسل (إيربان ميث) قصصا حقيقية عن شخصيات معروفة، وأدى فيه الممثل البريطاني جوزيف فاينس دور جاكسون.

وتدور أحداث الحلقة الخاصة بجاكسون حول نزهة في سيارة عبر الولايات المتحدة، يقال إن المغني الراحل قام بها مع الممثلين الراحلين مارلون براندو وإليزابيث تيلور في 2001.

وتوفي جاكسون -الذي كان يعاني من البهاق الذي تسبب في تفتيح لون بشرته- في يونيو 2009 عن 50 عاما بعد تناول جرعة زائدة من مهدئ بروبوفول.

واستجابة لطلب معجبين منها الرد على أداء فاينس للدور، قالت باريس الأربعاء إنها شعرت بإهانة شديدة. وأضافت “أنا متأكدة أن آخرين شعروا بالشيء نفسه. إن الأمر يجعلني بصدق أرغب في القيء”.

وأضافت: “يغضبني كيف أنهم تعمدوا بوضوح أن يكون الأمر مهينا بهذا الشكل، ليس فقط لأبي بل لأمي الروحية ليز أيضا”، في إشارة إلى تيلور التي كانت صديقة مقربة من جاكسون.

وكتب تاج جاكسون، ابن شقيق ملك البوب على تويتر يقول: “للأسف هذا هو ما ينبغي على عائلتي التعامل معه. لا يمكنني التعبير عن هذا الاستهزاء الفج”.

ولم يصدر تعليق فوري عن فاينس، الذي شارك في فيلم (شكسبير اينلوف)، لكنه قال العام الماضي إنه اندهش لاختياره لأداء دور مايكل جاكسون، لكنه لم يقصد أي استهزاء به.