إنفوغرافيك.. أموال مان يونايتد تطيح ريال مدريد من القمة

اعتلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدارة أندية العالم في الموسم 2015-2016 من حيث الأموال التي جناها، ليعود إلى القمة للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، مطيحا بنادي ريال مدريد الإسباني.

وحقق اليونايتد عوائد في الموسم المذكور بلغت 689 مليون يورو، وتصدر بذلك قائمة مؤسسة “ديلويت” لأكثر الأندية تحقيقا للعوائد “فوتبول موني ليغ”.

وكان ريال مدريد، الذي تصدر القائمة على مدى 11 موسما متتاليا، تراجع هذا الموسم إلى المركز الثالث، خلف مواطنه برشلونة، بعوائد بلغت 620.1 مليون يورو، على الرغم من فوزه ببطولة الشامبيونزليغ الأخيرة.

وحل برشلونة في المركز الثاني في القائمة بعوائد بلغت 620.2 مليون يورو، بينما تقدم بايرن ميونيخ الألماني مركزا، وحل رابعا بعوائد بلغت 592 مليون يورو.

في المركز الخامس جاء مانشستر سيتي بعوائد وصلت إلى 524.9 مليون يورو، محققا بذلك ارتفاعا بالعوائد زادت بأكثر من 100 مليون يورو عن الموسم 2014-2015، وتقدم بذلك مركزا واحدا.

في المركز السادس جاء فريق باريس سان جرمان الفرنسي بعوائد بلغت 520.9 مليون يورو، وهو بذلك يتراجع مركزين.

واحتلت أندية أرسنال وتشلسي وليفربول المراكز من السابع إلى التاسع بعوائد بلغت 468.5 مليون يورو و447.4 مليون يورو و403.8 مليون يورو، على الترتيب.

في المركز العاشر جاء فريق يوفنتوس الإيطالي بعوائد بلغت 341.1 مليون يورو.

وفي الإجمال، حققت الأندية العشرين الأولى عوائد فاقت المليارات السبعة، وبلغت 7.4 مليار يورو، أي بزيادة بنسبة 12 في المئة عن الموسم السابق.

وتوزعت نسبة العوائد كالتالي، 49 في المئة عوائد البث و42 في المئة عوائد الإعلانات و9 في المئة عوائد المباريات.