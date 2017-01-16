إلقاء القبض على منفذ هجوم الملهى الليلي بإسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة.

وكانت صحيفة حرييت التركية التي نقلت النبأ قد ذكرت أن منفذ هجوم إسطنبول هو متطرف أوزبكي ينتمي لتنظيم داعش ويدعى حركيا “أبو محمد الخراساني”.

ونقلت الصحيفة عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول أن الرجل في الرابعة والثلاثين وهو أوزبكي ينتمي الى خلية داعش في آسيا الوسطى. وتبنى داعش رسميا الهجوم على الملهى الليلي.

ولم تصدر السلطات التركية تأكيدا رسميا لهذه المعلومات.

ويثار جدل بشأن هوية منفذ الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، والذي أوقع 39 قتيلا ، قبل أن يتمكن من الفرار.

وأفادت تقارير سابقة أنه قرغيزي في بادئ الأمر ثم قالت تقارير إنه من أقلية الأويغور من الصين، التي تتحدث اللغة التركية.

ونفذت القوات التركية حملة مداهمات، في منطقة سيليفري بإسطنبول، واعتقلت عدة أشخاص من أقلية الإيغور الصينية، وأعلنت السلطات أن المعتقلين يشتبه في تقديمهم المساعدة لمنفذ الهجوم.