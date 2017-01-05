إغلاق جزئي في صويلح وتغيير سير المركبات حتى صباح الأحد

أعلنت أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق جزء من شارع الملك عبدالله الثاني للقادم من إشارة “البا هاوس” باتجاه دوار صويلح ومخرج دوار صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله (إشارة الدوريات الخارجية).

وبين مدير الإدارة المشتركة في الأمانة المهندس محمد الفاعوري أن هذه الإغلاقات هي لاستكمال الأعمال في شبكة تصريف مياه الأمطار بالموقع والتي ستستمر لغاية صباح يوم الأحد المقبل.

وبين أن الطرق البديلة للقادمين من دوار خلدا عليه الانعطاف يمينا باتجاه شارع رفاعه الأنصاري أو الاستمرار إلى مابعد الإشارة إلى نقطة الإغلاق والانعطاف يمينا باتجاه شارع نذير هزاع ومن ثم شارع عوني بلال والخروج إلى شارع الملكة رانيا العبدالله.

أما بالنسبة لحركة السير القادم من مدينة السلط عبر شارع الأميرة هيا، فينبغي الانعطاف يمينا باتجاه إشارة البا هاوس ومن ثم يسارا باتجاه شارع رفاعة الأنصاري أو الدوران والعودة إلى شارع نذيرهزاع وشارع عوني بلال.

وللقادمين من الشمال أو “عين الباشا”، ينبغي سلوك أسفل نفق دوار صويلح إلى إشارات “البا هاوس” والانعطاف يسارا الى شارع رفاعة الأنصاري أو الالتفاف والعودة إلى شارع نذير هزاع وشارع عوني بلال أو الوصول إلى دوار صويلح.

أما الخيار الثاني للقادمين من الشمال، فهو الوصول إلى دوار صويلح والانعطاف يمينا عبر شارع الأميرة راية واستخدام الشوارع الفرعية للوصول إلى شارع الاميرة هيا ومن ثم أعلى جسر صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا العبدالله ثم إشارة الدوريات الخارجية.

وتدعو أمانة عمان وإدارة السير المواطنين إلى الالتزام بالشواخص المرورية والتحذيرية واتباع الطرق البديلة والالتزام بالتعليمات التي تصدر من رقباء السير المتواجدين في الموقع وأعوان المرور التابعين لأمانة عمان.