إصابة مدير سجن نفحة في مواجهات مع الأسرى الفلسطينيين

أصيب مدير سجن “نفحة” يوسف اخنيفس، بحروق بعد سكب الماء الساخن على وجهه من قبل الأسرى، خلال مواجهات دارت بين الأسرى وإدارة السجن جراء اقتحام وحدات القمع الاسرائيلية التي باشرت بالاعتداء على الأسرى بشكل انتقامي.

وقالت مصادر محلية، إن نحو 15 أسيرًا أصيبوا خلال الاشتباكات مع قوات القمع اليوم.

ونددت هيئة شؤون الأسرى منذ قليل، باعتداء وحدات القمع على الأسرى، وقالت إن الإدارة لجأت خلال الاعتداء الذي تصدى له الأسرى الى عزل 10 أسرى بينهم ممثل قسم 4 الأسير محمد الدحنون.

وأعلن عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن إصابة ثلاثة أسرى فلسطينيين، في سجن نفحة خلال اقتحام مصلحة السجون، والقوات الخاصة لاقسام السجن والاعتداء على الاسرى بالضرب المبرح ورشهم بالغاز المسيل .

وأضاف قراقع ان الاسرى المصابين هم: منصور شريم من طولكم، وثائر حماد من سلواد، واحمد عمر، ووصفت اصابتهم بالمتوسطة.