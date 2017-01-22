إشبيلية يبقي الضغط على ريال مدريد

واصل إشبيلية مسلسل تعديل تأخره في النتائج بعد أن حول تأخره الى فوز 4-3 على أوساسونا عقب تراجعه مرتين في النتيجة الأحد، ليبقي الضغط على ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمن هدفان متأخران، سجلهما فرانكو فازكيز وبابلو سارابيا، نقاط المباراة الثلاث لإشبيلية، عقب تسجيل قائده فيسنتي إيبورا في شباك كلا الفريقين، في مباراة شهدت قتالا مستميتا من أوساسونا.

وحفل اللقاء بالكثير من الأحداث بين فريقين يقعان على طرفي النقيض من جدول الترتيب.

ويستمتع فريق المدرب خورخي سامباولي، الذي يبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، بنتائج متسقة على أرضه، لكن بدا أن عروضه السيئة خارج ملعبه ستعود لمطاردته من جديد بعد أن وضع سيريجو ليوناوساسونا متذيل الترتيب في المقدمة في الدقيقة 15.

وسجل أيبورا هدف التعادل لإشبيلية قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، بعد أن تابع تمريرة عرضية من ستيفان يوفيتيتش ليسجل بعد أن اصطدم بالقائم أثناء اندفاعه.

لكن أيبورا سجل في شباك فريقه في الدقيقة 63 بعد أن حول تمريرة عرضية من أحد لاعبي أوساسونا إلى داخل شباكه.

وصحح أيبورا خطأه بعدها بدقيقتين، بعد أن هز شباك المنافس ليمنح فريقه التعادل ثانية، فيما طالب لاعبو اوساسونا الحكم باحتسابه تسللا.

ومنح فازكيز إشبيلية التقدم لأول مرة في المباراة، بعد أن سجل برأسه إثر ركلة ركنية عقب 80 دقيقة، وهو ما أثار المزيد من الاحتجاجات الغاضبة من لاعبي أوساسونا الذين ادعوا بأن فازكيز دفع أحد منافسيه قبل وصول التمريرة العرضية إليه.

وضمن البديل سارابيا خامس انتصار على التوالي في الدوري لإشبيلية بتسجيله الهدف الرابع لفريقه من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيد فريقه إلى 42 نقطة من 19 مباراة، وهي أكبر حصيلة من النقاط يحققها الفريق في النصف الأول من الموسم.

وسجل كينان كودرو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 92.