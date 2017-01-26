إسرائيل توافق نهائيا على بناء 153 وحدة استيطانية بالقدس

منحت السلطات الإسرائيلية،الخميس، موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلنت بلدية القدس الاسرائيلية.

وقال نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التخطيط والبناء فيها مئير ترجمان لوكالة فرانس برس “يستطيع المقاولون البدء بالبناء غدا”.

ووفقا لمواقع إسرائيلية فإن هذه هي المرحلة الأولى من مخطط استيطاني في مستوطنة “جيلو”، وتشمل 900 وحدة استيطانية سيجري بناؤها على مراحل.

يشار إلى أن هذه المصادقة هي الأولى لبلدية الاحتلال منذ تولي الرئيس الأمبركي “دونالد ترامب” مهام منصبه بشكل رسمي.

وقد سبق وصادقت ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء” التابعة لبلدية الاحتلال على مخططات لبناء 560 وحدة استيطانية، بداية هذا الاسبوع في مستوطنات بالقدس الشرقية.