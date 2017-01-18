إسرائيل تنشر صواريخ “حرب النجوم”

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن منظومة الدرع الصاروخية المطورة المضادة للصواريخ الباليستية أصبحت جاهزة للعمل، الأربعاء، وهو ما يوسع قدرات إسرائيل إلى الفضاء الخارجي على غرار “حرب النجوم” حيث يمكن تدميرالصواريخ المغيرة بأمان.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية الإسرائيلية تسلمت منظومة صواريخ آرو 3 التي مولتها الولايات المتحدة وطورتها شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء بالتعاون مع شركة بوينغ الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان، إن منظومة أرو 3 إلى جانب منظومة أرو 2 التي تعمل منذ عام 2000، ستحد بشكل كبير من احتمال وصول صواريخ باليستية إلى أهداف في إسرائيل.

ومنظومة آرو 2 مصممة لاعتراض مقذوفات على مسافات عالية ومنخفضة داخل الغلاف الجوي. أما منظومة صواريخ آرو 3 فستطير إلى الفضاء حيث تنفصل رؤوسها الحربية وتتحول إلى مقذوفات مدمرة تتعقب الصواريخ المستهدفة وتصيبها.

واعتراض الصواريخ على مثل هذا الارتفاع يعني تدميرا آمنا لأي صواريخ نووية أو بيولوجية أو كيماوية قادمة.

وكانت إسرائيل عبًرت مرارا عن قلقها من خطر الصواريخ الباليستية الذي تمثله إيران.

وتمتلك الولايات المتحدة منظومتها الخاصة لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء والتي تعرف باسم إيجيس.