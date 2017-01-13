إسرائيل تقصف مطار المزة العسكري قرب دمشق

اتهم الجيش السوري فجر الجمعة إسرائيل بقصف قاعدة المزة العسكرية قرب دمشق، محذرا إياها من “تداعيات هذا الاعتداء السافر”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري.

ونقلت سانا عن المصدر قوله إنه “في محاولة يائسة لدعم التنظيمات الإرهابية، أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 00,25 (22,25 ت غ) بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا (الجولان المحتل) سقطت في محيط مطار المزة ما أدى إلى نشوب حريق في المكان”.

وكان التلفزيون الرسمي السوري أفاد في وقت سابق عن وقوع سلسلة انفجارات هزت مطار المزة العسكري.

وأوضح مراسل وكالة فرانس برس في المكان انه سمع دوي تلك الانفجارات، لافتا الى تصاعد حريق كبير من داخل المطار، كان من الممكن رؤيته من العاصمة.

وأضاف المصدر العسكري نفسه أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه”.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة إلى أن الانفجارات “تبين أنها ناجمة عن استهداف صاروخي لمستودعات ذخيرة” في مطار المزة.

وتحدثت مصادر سورية عدة في السابق عن حصول عمليات قصف اسرائيلي في سوريا منذ بداية النزاع، استهدف خصوصا قاعدة المزة.

وردا على سؤال فرانس برس حول عمليات القصف الجديدة، رفض الجيش الاسرائيلي الادلاء بأي تعليق.

في 7 كانون الاول/ديسمبر استهدفت صواريخ ارض-ارض اسرائيلية محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية.

وكانت تلك المرة الثانية خلال ثمانية ايام التي تضرب فيها اسرائيل مواقع بالقرب من دمشق من دون ان تتضح اهدافها تماما.