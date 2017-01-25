إسرائيل تحذّر رعاياها من عمليات إرهابية وشيكة في سيناء

حذرت هيئة “مكافحة الإرهاب” في إسرائيل، ليل الأربعاء، من تنفيذ عمليات إرهابية وشيكة ضد مواقع سياحية في سيناء، وطالبت الإسرائيليين المتواجدين هناك بالعودة فورا.

واعتبرت الهيئة التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن التهديد السائد في هذه المنطقة يعتبر “عاليا ومستمرا”، لا سيما مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي تحل الأربعاء.

وأوصت الهيئة في بيان “الإسرائيييلين المتواجدين في سيناء بمغادرة المنطقة والعودة فورا إلى إسرائيل”.

كما طالبت من عائلات المتواجدين في سيناء “بالاتصال بهم بإبلاغهم بتحذير السفر المذكور أعلاه”.

كما أوصت الهيئة التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “كل من يريد السفر إلى سيناء بالامتناع عن ذلك”.

يشار إلى أن الهجمات الإرهابية في سيناء، التي تزايدت وتيرتها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 تتركز على شمال شبه الجزيرة، وتكاد لا تقترب من المنطقة الجنوبية والساحل الشرقي التي تتركز فيهما الأنشطة السياحية.