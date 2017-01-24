إسرائيل.. بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه جرت الموافقة على إنشاء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، لتطلق مرحلة جديدة في ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان على بناء تلك الوحدات بحجة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما اسمياه “سير الحياة الطبيعية”.

وقال موقع “القناة السابعة” الاسرائيلية المقرب من المستوطنين إن غالبية الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام داخل الكتل الاستيطانية بينها 100 وحدة ستقام في مستوطنة “بيت ايل” شرق رام الله، تنفيذا للتعهد الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية للمحكمة العليا لإسكان المستوطنين الذين تم اخلاؤهم سابقا من مستوطنة “ميغرون”.

وقال ليبرمان: “عدنا الى حياتنا الطبيعية في يهودا والسامرة”.

ووفقا للموقع الالكتروني المقرب من المستوطنين ينوي ليبرمان طرح مخطط اقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل على مجلس الكابينت للمصادقة عليها.

ويدور الحديث وفقا للمصادر الإسرائيلية عما اسمته بأكبر منطقة صناعية في الضفة تشمل صوامع لتخزين الاعلاف ومعبرا لنقل المحروقات وغيرها من الأمور، بحسبما ما ذكرت وكالة أنباء “معا” الفلسطينية.