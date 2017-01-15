الوزراء الجدد في حكومة الملقي يؤدون اليمين الدستورية – أسماء

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر رغدان العامر.

وتاليا نص الإرادة:

“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يعين معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية يعين معالي معالي الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم يعين معالي السيد حديثه جمال حديثه الخريشه، وزيرا للشباب

صدر عن قصرنا، رغدان العامر في السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1438 هجرية، الموافق للخامس عشر من كانون الثاني سنة 2017 ميلادية”.

وكانت حكومة الملقي أقسمت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي، وأجرت تعديلا بعد يوم من تشكيلها، حيث غادرها وزير النقل مالك حداد، وتسلم الحقيبة بدلا منه حسين الصعوب.