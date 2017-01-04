إخلاء سبيل مواطن قتل لصا اقتحم منزله في عبدون

أخلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى اليوم الأربعاء، سبيل مواطن قتل لصا اقتحم منزله في عبدون في عمان الليلة الماضية، وفقا لمصدر قضائي.

وقال المصدر إن المدعي العام أخلى سبيل المواطن، بعد اعتبار أن ما قام به يعتبر “دفاعا عن النفس”.

وكان شاب يبلغ من العمر 22 عاما، قتل ليل الثلاثاء الأربعاء، برصاص صاحب منزل بمنطقة عبدون، بعدما دخل إلى المنزل بقصد السرقة، وفق التحقيقات الأولية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اللص خلع وكسر عدة أبواب للدخول إلى حرم المنزل، وأنه لدى سماع صاحب المنزل الأصوات ذهب لتفقد مصدرها، ليجد اللص يشهر سلاحا في وجهه، حيث بادره صاحب المنزل النار بإطلاق النار عليه.

وبعد التحري عن هوية اللص المقتول، أكد مصدر أمني أنه من أصحاب الأسبقيات وبحقه 40 قيدا وعليه إقامة جبرية، وقيود جرمية متعددة من سرقة وسطو وتهديد بالسلاح، كما تم العثور على مسدس كان بحوزته وقت الحادثة.

وأشار، إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع وقامت بالتحفظ على صاحب المنزل والسلاح، فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى البشير وتحويلها إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

ونوه المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة.