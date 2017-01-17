إحالة 3 أطباء بمستشفى خاص للنائب العام

أحال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اليوم الثلاثاء 3 أطباء يعملون في إحدى المستشفيات الخاصة، الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني، اثر الاشتباه بتسببهم بوفاة مواطنة، كانت أدخلت الى المستشفى، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.

وجاء قرار الاحالة بعد تقرير لجنة تحقيق، التي كان شكلها الوزير في شكوى قدمها احد المواطنين للاشتباه بوجود خطأ طبي في معالجة المريضة، والتسبب بوفاتها.

ووفقا لوثائق فان الاطباء الثلاثة هم طبيب نسائية وتوليد وطبيبتان مقيمتان من جنسيتين عربيتين.

من جهته، قال مدير عام المستشفى الخاص المشار اليه : “اننا كمستشفى تحت مظلة القانون، ونقبل بما يحكم به القضاء، سواء لصالحنا او ضدنا”، دون الإدلاء باي تفاصيل حول الحادثة.