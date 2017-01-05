أول حكم مرتبط بالانقلاب.. السجن مدى الحياة لضابطين تركيين

في أول حكم مرتبط بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي، قضت محكمة تركية بسجن ضابطين كبيرين في الجيش مدى الحياة.

ووجدت المحكمة أن ضابطين برتبة كولونيل وميجر، كلفا بالعمل كقائدين إقليميين بعد الإطاحة المزمعة بالرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفتهما المحكمة بأنهما عضوان في شبكة يرأسها رجل الدين فتح الله غولن.

يذكر أن أنقرة اتهمت غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير الانقلاب، الأمر الذي نفاه غولن.

وهذه أول مرة تصدر فيها محكمة حكما بشأن محاولة الانقلاب التي بدأت مساء 15 يوليو وسُحقت في الصباح، وأسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا.