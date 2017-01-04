“أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم”.. في متجر أميركي

أقدم مالك متجر بقالة في ولاية نيومكسيكو الأميركية على تعليق لافتات مناهضة للمسلمين على واجهته من بينها “أوباما وغيره من المسلمين غير مرحب بهم هنا”، الأمر الذي أثار موجة من الغضب.

وأكد مارلون ماكويليامز، وهو موظف سابق في المتجر، لتلفزيون “كاي.أو.بي” المحلي أن المالك طرد زبائن ضايقتهم العبارات العنصرية، وقال إن اللافتات”معلقة منذ فترة طويلة .. وهو يطرد الناس”.

ويقع المتجر في بلدة مايهيل الصغيرة على بعد 265 كلم جنوب شرق البوكيركي، ويعلق مالكه مثل هذه اللافتات منذ سنين، إلا أنه تعرض للانتقادات بعد أن رصد أحد زوار المنطقة الأمر وأبلغ محطة تلفزيونية.

وكشف الموظف السابق أن صاحب المتجر استهدف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وغيره من الشخصيات العامة، وباع لافتات مشابهة للزبائن، كتب على إحداها “اقتلوا أوباما” بأحرف كبيرة.

وفي حين أعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم ودعا معظمهم الى مقاطعة المتجر بسبب ما تضمنته اللافتات من عنصرية صريحة، دافع آخرون عن المالك وحقه في حرية التعبير.

وقال المتحدث باسم مجلس العلاقات الإميركية الإسلامية، إبراهيم هوبر، “رغم أن للجميع حق التعبير الحر، وحتى التعبير المسيء، فنحن ندعو صاحب المتجر إلى ازالة اللافتة احتراما، ومن أجل وحدة شعبنا..”.