أنقرة: الحقائق تغيرت.. لم يعد يمكننا تجاهل الأسد بالتسوية

قال محمد شيمشك، نائب رئيس وزراء تركيا، الجمعة، إنه لم يعد بوسع أنقرة أن تصر على تسوية الصراع في سوريا بدون مشاركة الرئيس بشار الأسد إذ أن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا.

وأوضح شيمشك، في جلسة عن سوريا والعراق في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “فيما يتعلق بموقفنا من الأسد.. نعتقد أن معاناة الشعب السوري والمآسي يقع اللوم بكل وضوح على الأسد بشكل مباشر. لكن علينا أن نتحلى بالبرغماتية والواقعية.”

وتابع: “الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية بدون الأسد. غير واقعي”.

وتشارك روسيا وإيران وتركيا بصفتها الجهات الراعية في محادثات أستانة للسلام بشأن سوريا، الأسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن فصائل معارضة والنظام السوري والأمم المتحدة.