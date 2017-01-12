أمن حماس يطلق النار على مسيرة جباليا المطالبة بحل أزمة الكهرباء

شارك الآلاف من أبناء مخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم، في تظاهرة حاشدة احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء والتي تفاقمت في القطاع منذ حوالي الشهر ووصلت ساعات الوصل لـ 3 ساعات في اليوم،

وقال مشاركون في التظاهرة أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس لاحقت المُتظاهرين في شوارع وأزقة المُخيم واعتقلت مجموعة من الشبان، كما أطلقت النار على المتظاهرين ما تسبب في إصابة عدد من المشاركين في التظاهرة.

واعتدى أمن حماس بالضرب على الزميل ” محمد البابا ” المصور الصحفي بالوكالة الفرنسية خلال قمع المظاهرة التي خرجت للمطالبة بانهاء ازمة الكهرباء في مخيم جباليا.

بدأت التظاهرة من منطقة “الترنس” بجباليا نحو شوارع المخيم مرددين هتافات تطالب بحل أزمة الكهرباء.

وقال الناشط ابراهيم الغندور إن هذه التظاهرة نظمت من قبل شباب مخيم جباليا للمطالبة بحل أزمة الكهرباء التي تعصف بالقطاع منذ سنوات ووصلت الى مرحلة لا تطاق حيث وصلت ل 3 ساعات وصل، مضيفا أن هذه الازمة سياسية.

وشهد قطاع غزة خروج المواطنين في مسيرات بعدة مناطق احتجاجاً على الأزمة، وتعرّض عدد منها إلى الاعتداء من قوات الأجهزة الأمنيّة في غزة واعتقال عدد من الشبان على مدار الأيام الماضية.