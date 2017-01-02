ألمانيا تعتقل سوريا طلب “دعما ماليا” من داعش

أعلنت الشرطة والنيابة العامة الألمانيتان أن سوريا في الثامنة والثلاثين اعتقل، السبت، في ألمانيا للاشتباه بطلبه 180 ألف يورو من تنظيم داعش لشراء وإعداد شاحنات مفخخة.

ووضع، الأحد، قيد التوقيف الموقت بتهمة “تمويل الإرهاب” ما قد يعرضه لعقوبة من 6 أشهر إلى 10 أعوام، تغطي أيضا تهمة تقديم المال أو طلبه للقيام باعتداء.

وبحسب النيابة العامة في ساربروك في غرب ألمانيا، فإن التحقيقات لم تكشف أي “إعداد ملموس” للقيام باعتداء.

وكان السوري، الذي لم يكشف اسمه، قد وصل إلى ألمانيا نهاية العام 2014 وطلب اللجوء.

إلا أن التحقيقات كشفت بالمقابل تبادل رسائل لهذا الرجل عبر تطبيق تلغرام المشفر مع شخص سوري “كان يعرف بأنه قادر على تأمين المال من تنظيم داعش لتمويل الإرهاب”.

وطالب المشتبه به مبلغ 180 ألف يورو “لتأمين وإعداد” شاحنات مفخخة عدة ودفعها باتجاه حشود لقتل أكبر عدد من “غير المسلمين”.

وقالت الشرطة في بيان إن المطلوب كان ارتكاب اعتداءات في “ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا”، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا السيناريو “كان لا يزال بعيدا جدا عن أي خطوة عملية” نحو التنفيذ.

وبرر المتهم المبلغ المطلوب بالقول في رسائله إن سعر الشاحنة نحو 22500 يورو، ولا بد من تجهيز كل واحدة بما بين 400 و500 كلغ من المتفجرات.

وتحركت الشرطة الجنائية الفدرالية بناء على معلومة من مخبر وأبلغت شرطة مقاطعة سار، التي اعتقلت المشتبه به، السبت، في منزله في حي بورباخ في شاريبروك قرابة الساعة الرابعة صباحا، بحسب الشرطة.