أسعار الذهب تسجل تراجعا

هبطت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تجدد الآمال بأن يطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات إنفاق داعمة للنمو، وهو ما عزز الأسهم وأضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1204.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1204 دولارات للأوقية.

وانخفضت الفضة 1.1 في المائة إلى 16.90 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 في المائة إلى 989.74 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من نوفمبر في الجلسة السابقة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 781.60 دولار للأوقية، بعدما سجل الثلاثاء أعلى مستوى له فيما يزيد عن عام ونصف العام.