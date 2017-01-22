أريحا.. المئات يشاركون في مسيرة فتح الاحتجاجية ضد ترامب

شارك مئات المتظاهرين اليوم الأحد، في مسيرة حركة فتح الاحتجاجية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وشهدت المسيرة حضور ماجد الفتياني محافظ أريحا والأغوار وجهاد ابو العسل امين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني ومحمد جلايطة وتيسير حميده رئيس الغرفة التجارية.

وقال الفتياني:” إن القدس هي عنوان النضال الوطني والعاصمة الأبدية للشعب والدولة الفلسطينية”.

وأضاف:” أن قرار ترامب بنقل السفارة سوف يضرب كل الخطوط الحمراء وسيؤدي الى إشعال المنطقة، مبينًا أن نقل السفارة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومخالف للقانون الدولي”.

وأكد جهاد ابو العسل أن هذا القرار غير مقبول وأن الشعب الفلسطيني قدم الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الوطن، مضيفًا أن القرار لن يمر على الشعب الذي سيدافع عن عاصمته الأبدية بكل ما أوتي من قوة، وأنه إذا ما تم تنفيذه سوف يقوض العملية السلمية المتعثرة أصلا.