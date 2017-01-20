آلاف من سكان نيويورك يتظاهرون ضد ترامب

شاركت مجموعة من المشاهير على رأسهم روبرت دي نيرو وشير ومايكل مور واليك بالدوين في تظاهرة اقيمت مساء أمس الخميس في نيويورك احتجاجا على دونالد ترامب عشية تنصيبه.

وقال روبرت دي نيرو من منصة متوجها الى الجموع التي انتشرت في جادة محاذية لسنترال بارك وصولا الى كولومبوس سيركل حيث برج “ترامب انترناشونال هوتيل”، “مهما حصل سنبقى نحن الاميركيين، نحن النيويوركيين نحن الوطنيين، موحدين دفاعا عن حقوقنا وحقوق مواطنينا”.

وقال الممثل اليك بالدوين بسخريته المعهودة “هل سنقاوم لمئة يوم؟ هذا امر رائع”. وهو اصبح في غضون اسابيع قليلة المقلد الاشهر للرئيس الاميركي الجديد. فهو يقوم بتقليده اسبوعيا في برنامح “ساترداي نايت لايف” التلفزيوني الشهير ما تسبب بتلقيه تغريدات غاضبة من دونالد ترامب.

واكد المخرج مايكل مور ان دونالد ترامب “لا يملك تفويضا. نحن الاكثرية لا تتخلوا عن كفاحكم فانا لن افعل!” مؤكدا ان ترامب “لن يستمر اربع سنوات”.

وحصد ترامب عددا اقل من اصوات الناخبين من منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الا انه تجاوزها بكثير في عدد الناخبين الكبار وهو امر يرجح نتائج الانتخابات في النظام الاميركي.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو المرشح لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، ان حفل التنصيب الجمعة “ليس النهاية انها البداية (..) سنكافح معا!”.

واضاف قائلا “يحلو لترامب ان يقول انه بنى حركة : الان ينبغي علينا نحن ان نبني حركة ونبدأ هذا المساء وفي كل انحاء البلاد”.

وقد صفقت الجموع وبينهم الكثير من سكان مانهاتن الذي بدا انهم ينتمون الى طبقات اجتماعية ميسورة، كثيرا مع تحمسها خصوصا لكلام روبرت دي نيرو بطل افلام مثل “تاكسي درايفر” والذي وصفه بيل دي بلازيو بانه “نيويوركي كبير جدا”.

ورفعت بين الجموع لافتات تحذر من المخاطر المفترضة لادارة ترامب.

وكتب على احداها “قاوموا!” وعلى اخرى “ناضلوا يوميا ضد ترامب”.

وقالت كارول باي وهي معالجة نفسية “نحن هنا لاننا نشعر باننا سنخسر المتكسبات التي حققناها في السنوات الخمسين الاخيرة من حقوق مدنية وحرية التعبير والعناية الصحية وحقوق المرأة وحقوق المثليين جنسيا وغيرها”. واعتبر باتريك مافروس وهو مصمم من حي آبر ويست سايد الراقي ان هذه التظاهرة “ترمز الى ان الناس لن يبقوا مكتوفي الايدي ليتركوا (الجمهوريين) يفعلون ما يشاؤون. سنراقب ونضعهم امام مسؤولياتهم”.

ورأى سام ابرامز الاستاذ في “ساره لورانس كوليدج” في نيويورك ان هذه المدينة الاميركية الكبيرة التي صوت 80 % من ناخبيها ليهلاري كلينتون، قد تتحول الى احد المراكز الرئيسية المعارضة للرئيس الاميركي الجديد.

وتسري شائعات كثيرة بان هيلاري كلينتون قد تترشح لرئاسة بلدية نيويورك لتولي المعارضة ضد الرئيس الجديد مع انها لم تتطرق يوما الى هذا الموضوع.

وكان بيل دي بلازيو التقى بعيد الانتخابات بترامب محذرا اياه من ان نيويورك تتمسك بتقليد استقبال المهاجرين والدفاع عنهم في وجه تهديداته بطرد الملايين منهم.

وقال وزير العدل في ولاية نيويورك الخميس انه سيوفر نصائح قانونية لكل البلديات في الولايات لكي تتمكن من عرقة جهود السلطات الفدرالية للهجرة في مجال طرد المهاجرين غير الشرعيين.