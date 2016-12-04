4 ملايين مصابون بالسمنة ومليونان بالسكري بالأردن

نتائج صادمة لانتشار عدد من الأمراض غير السارية بين الأردنيين أعلنها مدير عام المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني يوم امس، عندما قال إن نحو 4 ملايين شخص يعانون من السمنة، ومليونا شخص مصابون بالسكري في الأردن، مقدرا نسبة المصابين بالكوليسترول من مجموع السكان بمليوني شخص بنسبة 48 % من السكان للشريحة العمرية 25 سنة فما فوق.

واستعرض العجلوني، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور وزير الصحة محمود الشياب وأعضاء في لجنتي الصحة بمجلسي النواب والأعيان، وأمناء عامي عدد من الوزارات من أعضاء اللجنة الوطنية للسكري، نتائج الدراسة المسحية الوطنية لانتشار السكري والتوتر الشرياني واختلاط الدهون والسمنة للسكان، فوق 25 عاما، في الأردن.

ولخص العجلوني نتائج الدراسة، التي اشترك في إعدادها 25 باحثا وطبيبا وممرضا واختصاصي مختبرات طبية، وأجريت على 4 آلاف شخص في مختلف مناطق المملكة من ذات الفئة العمرية (فوق 25 سنة)، بدءا من نيسان (ابريل) الماضي، مشيرا الى ان عدد السكان السكريين (المصابين بالسكري) في الأردن، من مجموع السكان الكلي والبالغ 9.55 مليون شخص، بلغ نحو مليوني شخص مصاب بنسبة 45.1 % من الشريحة المستهدفة بالدارسة.

فيما بلغ معدل الإصابة بمرض التوتر الشرياني (الضغط) من مجموع السكان نحو مليوني شخص بنسبة 42.3%. وبلغ عدد المصابين بالسمنة وزيادة الوزن 4 ملايين شخص، بنسبة 82.5% لذات الشريحة السكانية.

وحول شيوع اختلاط الدهون، قال الدكتور العجلوني إن نسبة المصابين بالكوليسترول من مجموع السكان يصل إلى “مليوني شخص” بنسبة 48 % للفئة العمرية 25 سنة فاكثر، فيما بلغ عدد المصابين بانخفاض الكوليسترول الحميد مليونين ونصف المليون شخص بنسبة 36 % لذات الشريحة، وارتفاع الكوليسترول السيئ (الضار) مليونا شخص بنسبة 48 % للشريحة ذاتها، فيما بلغت نسب الإصابة بالدهون الثلاثية مليوني شخص بنسبة 46 % من مجموع السكان.

وحول نسب المؤمنين بالسكري من مجموع المواطنين، بين العجلوني ان 81% من مجموع الأردنيين مؤمنون صحيا بمرض السكري، 47 % منهم من خلال وزارة الصحة.

وأوضح العجلوني أن 80 % من المواطنين المصابين بالسكري، من الفئة العمرية 25 عاما فاكثر، “كشف لديهم السكري و20 % لم يكشف”.

وأشارت الدراسة، وفقا للعجلوني، إلى أن ثلث الرجال المدخنين للفئة العمرية 25 عاما فاكثر، مصابون بالسكري، و10 % من مدخني الأرجيلة. فيما بلغت 6.5 % بين النساء المدخنات و6.5 % بين مدخنات الأرجيلة.

ولفت الى ان معدلات السمنة بين الأردنيين والأردنيات البالغين (25 سنة فاكثر) بلغت 43 % و22 % من وزنهم الطبيعي على التوالي. فيما بلغ معدل محيط الخصر لديهم 53 % زيادة عن الحد الطبيعي.

وأشار إلى أن نسبة الإصابة بأمراض السمنة “تزداد بين الفقراء وغير المتعلمين عنها بالنسبة للمتعلمين والاغنياء بمعدل 23 % للمتعلمين والأغنياء، و32 % للفقراء والأميين”.

وأجريت الدراسة المسحية بقرار اتخذ من لجنة الاستراتيجية الوطنية للسكري والتوتر الشرياني واختلاط الدهون والسمنة نهاية العام 2014، بموازنة بلغت 218 ألف دينار، تم تأمين الجزء الأكبر منها من خلال صندوق البحث العلمي فيما تكفلت الاستراتيجية بباقي المبلغ، بحسب العجلوني.

من جانبه، أشاد وزير الصحة محمود الشياب بجهود العاملين على إعداد الدراسة المسحية، لافتا إلى أن هذا “جهد مشترك”، مؤكدا أنه سيمنح كل الدعم للجنة الاستراتيجية وأن الحكومة ملتزمة بالاستراتيجية ومخرجاتها.