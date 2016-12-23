23 مصابا بأحداث الكرك يغادرون المدينة الطبية

سما الاردن – غادر 23 مصاباً تصدوا لإرهابيين في محافظة الكرك مدينة الحسين الطبية بعد تماثلهم للشفاء.

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة، اليوم الخميس، إن 23 مصاباً إثر مواجهات مع الإرهابيين في محافظة الكرك غادروا مدينة الحسين الطبية بعد تلقيهم العلاجات اللازمة في أقسام المدينة المتخصصة وتماثلهم للشفاء وحالتهم العامة جيده جداً، لافتاً إلى أنهم سيلتحقون بالعمل في وحداتهم بالقريب العاجل.

ولفت إلى أن هؤلاء المصابين هم من أصل 29 مصاباً دخلوا المدينة الطبية منذ الأحد الماضي وحتى مساء أول من أمس الثلاثاء، ويتلقى منهم 6 مصابين العلاج حالياً فيها.

وقال إن المصابين الستة الباقين ما زالوا يتلقون العلاجات اللازمة، واصفاً حالتهم العامة بالجيدة.