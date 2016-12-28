وفاة طفل وإصابة شقيقيه باحتراق منزل في الصريح

توفي طفل وإصيب شقيقاه 4 و 5 أعوام، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم للاختناق من حريق شب في منزلهم، ببلدة الصريح، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وقال المصدر، إن كوادر الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي شب في الطابق الأول من المنزل المكون من طابق واحد وتسوية.

وأضاف إلى أنه تم إسعاف الطفلين اللذين صادفت لحظة وجودهما وحيدين داخل المنزل، إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، واصفا حالتهما بالمتوسطة، بينما تم إخلاء الوفاة إلى نفس المستشفى.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشيرالى ان الحريق نتج عن اشتعال مدفأة داخل المنزل.