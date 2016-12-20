هيئة الإعلام تهدد بوقف بث الوسائل الإعلامية المخالفة

أكد مدير هيئة الاعلام محمد قطيشات انه سيتم وقف بث او إصدار اية وسيلة اعلامية تقوم بنشر اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل الهيئة.

ودعا الى الابتعاد عن الشائعات والاخبار غير الحقيقية التي تمس امن الوطن من خلال نشر او بث مواد اعلامية تعرقل سير العملية الامنية او الاساءة للوحدة الوطنية.

واكد القطيشات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، انه سيتم استخدام الصلاحيات القانونية المناطة به بموجب قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وجميع الانظمة والتعليمات بوقف بث اي برامج تقدم مواد اعلامية مخالفة للتشريعات والانظمة.

وبين انه سيتم ابلاغ النيابة العامة مباشرة عن اي مخالفة ترتكبها بعض وسائل الاعلام واستخدام صلاحياته في حجب المواقع الالكترونية التي تبث اخبار او بيانات او مقالات او تعليقات تتعلق بشؤون المملكة الداخلية والخارجية دون ترخيص من قبل هيئة الاعلام.

وشكر القطيشات جميع وسائل الاعلام التي رسخت مبادئ الحفاظ على مقدرات الوطن والمصالح العليا للدولة والسلم المجتمعي ولوقفتها الجادة في احداث مدينة الكرك .