هجوم برلين.. التونسي الملاحق خضع للتحقيق سابقا

سما الاردن – قال مسؤول ألماني، الأربعاء، إن التونسي المشتبه في تنفيذه الاعتداء بشاحنة في برلين خضع للتحقيق سابقا للاشتباه في تحضيره لاعتداء، كما أبلغ عنه في نوفمبر الماضي إلى المركز الألماني لمكافحة الإرهاب.

وصرح رالف ييغر وزير الداخلية المحلي في مقاطعة نوردراين وستفالن غرب ألمانيا حيث أقام المشتبه به أن الشرطة القضائية في المقاطعة “رفعت طلب فتح تحقيق لدى النيابة الفدرالية الألمانية (ذات الصلاحية في شؤون الإرهاب) لوجود شبهات في التحضير لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة”.

وعثرت الشرطة الألمانية على هوية خاصة تعود إلى الشاب التونسي البالغ من العمر 21 عاما، في الشاحنة التي نفذت هجوم برلين، الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا وعشرات الجرحى قبل 3 أيام.

وأفادت صحيفة ألمانية أن الشاب التونسي، الذي لم تفصح عن اسمه، تقدم بطلب لجوء في ألمانيا، وحصل على إذن الإقامة في البلاد قبل أشهر.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن المشتبه به ينحدر من منطقة تيطاوين جنوبي تونس، لكنه معروف بثلاث هويات. وأضافت أن بطاقة الهوية التي عثر عليها هي وثيقة سلمت لمهاجر رفضت السلطات طلب لجوئه بدون طرده.

وكانت السلطات، أطلقت سراح طالب لجوء باكستاني لعدم كفاية الأدلة، بعد أن اشتبهت في تورطه في الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد وأودى بحياة 12 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن أبو الولاء العراقي يقود خلايا لتجنيد أشخاص في ألمانيا للقتال في سوريا والعراق، وهو مصنف من قبل وزارة الداخلية الألمانية منذ عام 2012 على أنه “شخص متآمر”.