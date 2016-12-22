منع إدخال 80 طن “قمح إسرائيلي” لاحتوائه على حشرات

منعت وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء “إدخال شحنة قمح إلى المملكة قادمة من إسرائيل”، بحسب مصدر حكومي أكد “أن الشحنة ما تزال موجودة على الحدود منذ أيام”.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أن شحنة القمح “البالغ حجمها 80 طنا مُنعت من دخول المملكة لأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية”، موضحاً أنه تبين بعد فحصها مخبريا من قبل “الزراعة” و”الغذاء والدواء” احتواؤها على حشرات.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات أمر بتشكيل لجنة لفحص الشحنة عقب استفسار تلقاه من النائب كمال الزغول، الذي أوضح أن الوزير الحنيفات قام بتشكيل لجنة فور علمه بالشحنة، مضيفاً “إن اللجنة قالت بأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات”.

وأكد الزغول أن لجنة الصحة النيابية تلقت شكوى من أحد التجار (مستورد الشحنة) تفيد بأن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء “حالتا دون إدخال الشحنة إلى المملكة”.

وقال “إن مستورد الشحنة زعم في شكواه بأن عدم إدخال الشحنة، هو وجود منافسين له بالسوق”.

إلى ذلك، أكد المصدر الحكومي نفسه “أن اللجنة أثبتت عدم مطابقة الشحنة للمواصفات الأردنية، وأن الأمر ليس له علاقة بمنافسة تجار”.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن المؤسسة “رفضت الشحنة، وتمت إعادتها إلى وزارة الزراعة ذات الاختصاص، وذلك لمخالفتها للمواصفات والمقاييس الأردنية”.