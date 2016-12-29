مكرمة ملكية بزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة

قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات صرف علاوة للعاملين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي من العاملين والمستخدمين المدنيين بقيمة تتراوح ما بين ( 10 دنانير إلى 50 ديناراً) اعتبار من تاريخ 1 كانون الثاني لعام 2017.

وبحسب موقع “هلا أخبار” التابع للقوات المسلحة؛ فإن القرار يأتي بمباركة وتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، واستكمالا لما تم اقراره عام 2015 من العلاوات، وتعتبر ضمن الراتب الاجمالي لأغراض احتساب المكافآت وبدل الاجازات ولغايات احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي بحيث لا يترتب على هذه الزيادة اي علاوات اضافية او فروقات عملة.

وتأتي هذه العلاوة كمكرمة ملكية سامية لأبناء القوات المسلحة الأردنية تحسيناً لظروفهم المعيشية والحياتية وللجهود التي يبذلونها دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.